Сосновский район, Челябинская область, , 16:24 — REGNUM В Челябинской области бывшая глава Теченского сельского поселения Сосновского района сельского поселения осуждена за халатность, в результате которой погиб подросток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следователей, в 2020 году эта гражданка не обеспечила безопасную эксплуатацию расположенной в посёлке Теченский электроподстанции. В результате 10 сентября того же года на эту подстанцию проник 15-летний подросток. Там его смертельно травмировало электрическим током.

Суд назначил даме два года условно. Также она должна выплатить моральный вред в размере 1 млн рублей.