Бишкек, 24 октября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Массовые проблемы с доступом в интернет наблюдаются на всей территории Киргизии, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 октября.

Marcelo Graciolli Нет интернета

В Министерстве цифрового развития официальной причиной возникших перебоев с выходом во внешнюю зону всемирной сети объясняют аварией, произошедшей на одной из магистральных линий, ведущей в соседний Казахстан.

В ведомстве уточнили, что специалисты уже ведут работы по восстановлению, и пообещали в ближайшее время восстановить полноценный доступ к интернету.

Также Минцифры отмечает, что из-за технических неполадок пришлось задействовать резервные каналы выхода во всемирную сеть, а это привело к снижению скорости доступа у части провайдеров, сохранивших связь с внешней зоной.

Между тем в соцсетях распространяется другая версия происходящего — пользователи высказывают предположение, что ограничения доступа в интернет могут быть связаны с акциями протеста против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и задержанием ряда активистов и оппозиционных политиков.

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