Рига, 24 октября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В 2022 году вплоть до 30 сентября убежище в Латвии попросили 135 граждан России и Белоруссии, сообщили латвийскому агентству ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции страны.

Pixabay.com Флаг Латвии

Из них 83 просителя убежища были из России и 52 — из Белоруссии. Всего за указанный период статус беженца или альтернативный статус в Латвии получили 74 просителя убежища из этих стран, в том числе лица, которые ходатайствовали о предоставлении убежища еще до 2022 года.

За период времени с момента объявления частичной мобилизации в России до 30 сентября 2022 года убежище в Латвии попросили всего семь российских граждан, сообщили в национальном управлении по делам гражданства и миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления в стране частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться.

Он рассказал, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам минобороны, будут призваны 300 000 резервистов.