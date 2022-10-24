Новосибирск, 24 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области в онлайн-режиме провели рабочее совещание с представителями минприроды Луганской Народной Республики. Новосибирское ведомство будет курировать лесоводов ЛНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Михальченко ИА REGNUM Лес

«По результатам проведенного совещания были выявлены главные проблемы Беловодского лесхоза, а именно: отсутствие противопожарных устройств и техники, а также тракторов. На один трактор возлагают всю работу по охране от пожаров, посадке и вырубке лесных насаждений, и лесозаготовке, — прокомментировал заместитель министра Валерий Шрейдер. — Мы приложим все усилия для решения данного вопроса после дополнительной работы с нашими подведомственными учреждениями и арендаторами лесного фонда».

Отметим, что в ходе форума «Леса России» на министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области было возложено кураторство над Беловодским лесоохотничьиме хозяйством.