24 октября 2022 | Время чтения 17 мин

Олег Айрапетов, , 20:55 — REGNUM Резко усложнилась обстановка в Египте, оккупированном еще в 1882 году и с 18 декабря 1914 года ставшем британским протекторатом. 92% всего египетского экспорта занимал хлопок. В начале Первой мировой войны цены на него упали на 1/3. Война сразу же лишила египетских экспортеров германского и австро-венгерского рынков. Из 6973 тыс. вывоза в 1913 г. на них приходилось 1099. Британский вывоз составил 2996, французский — 656, американский — 561 кантар. Только в 1920 году общие показатели вывоза превысили довоенные показатели, достигнув 7444 кантаров. Падение цен на хлопок разоряло местных крестьян. Феллахи — 64,3% населения и 91,8% землевладельцев в Египте — в среднем владели 1 федданом земли (0,4 га), крестьянам принадлежало 8,9% всех частновладельческих земель. Это была самая бесправная часть населения, которая постоянно вынуждена была арендовать землю. На фоне войны и сокращения объема мировой торговли хлопком цены на него начали расти. Если в 1916 г. они равнялись 4 египетским фунтам за кантар, то в 1919 году они достигли 30–34 фунтов за кантар. Крестьянство не выиграло ничего — выросли цены на аренду земли и услуги перекупщиков. Зато в 1914–1918 гг. на 200-300% выросли цены на хлеб, масла, мануфактуру и т.д. Низы египетского общества существенно разоряли и значительные реквизиции, прежде всего затронувшие зерно и скот.

Филип Хойол. Бунт. XIX век

Недовольство накапливалось, но в стране со 2 ноября 1914 года действовало военное положение, которое исключало возможность протеста. Египетские политики по окончании войны надеялись на изменение положения страны. В Версаль отправилась египетская делегация из 12 политиков во главе с Саадом Заглул-пашой. Добиться признания независимости ей не удалось, но «египетская делегация», по-арабски — Вафд, стала основой для политического движения в Египте, которое быстро оформилось в одноименную партию. 8 марта Заглул-паша и его ближайшие сотрудники были арестованы и высланы из страны. 9 марта начались демонстрации протеста учащихся высших учебных заведений. Студенческие выступления были сразу же поддержаны горожанами, последовали забастовки рабочих и волнения феллахов. Началась всеобщая забастовка, в которой приняли участие даже правительственные чиновники. Египетская армия и полиция казались надежными, но британское командование предпочло перебросить сюда европейские армейские части — несколько десятков тысяч человек, которые давно уже ждали демобилизации. В кратчайший промежуток времени более 1 тыс. протестующих было убито, более 1,5 тыс. арестовано, 57 казнено.

Саад Заглул-паша W. Hanselman

Протесты в городе, восстания в сельской округе — контроль над Египтом был почти потерян. 25 марта 1921 г. в Каир прибыл фельдмаршал виконт Эдмунд Алленби, который сразу же встретился с местной знатью. Он объяснил местной элите, что им нужно продемонстрировать свою способность управлять страной и обеспечивать диалог с Великобританией. Это было предложение к сотрудничеству, которое сопровождалось усилением карательных акций. С другой стороны, 7 апреля был освобожден Заглул-паша. Его приезд в страну вызвал массовые демонстрации в поддержку вафдистов. Освобожденный политик возглавил правительство, но договориться с Алленби ему так и не удалось. 23 декабря фельдмаршал приказал вновь арестовать Заглула и его сотрудников. Бывший египетский премьер был перевезен в Гибралтар, его министры — на Сейшелы. В Египте вновь начались волнения. 3 февраля 1922 г. Алленби отправился в Лондон, где ему удалось уговорить Ллойд-Джорджа пойти на уступки. 28 февраля 1922 года последовала декларация о независимости Египта.

Эдмунд Алленби

Британские власти были вынуждены предоставить Египту независимость, одновременно отменялось военное положение, введенное в ноябре 1914 года. Независимость была оговорена весьма существенными условиями: безопасность всех коммуникационных линий Британской империи в Египте; совместная оборона страны от любой внешней угрозы, прямой или косвенной; гарантия защиты иностранных интересов и прав меньшинств; сохранение status quo в Судане. После завоевания Судана в 1898 году 19 января 1899 г. был подписан англо-египетский договор, по условиям которого хедив осуществлял верховную власть в Судане при участии Англии. Конечно, это была формальность, всем распоряжались британские колониальные власти, но египетские националисты требовали формального присоединения Судана к своей стране. Эти требования имели под собой серьезные материальные соображения — в Судане активно развивалось хлопководство, он поставлял в Египет зерно. Что касается иностранцев, то их в Египте проживало около 200 тыс. и наиболее многочисленными общинами были греческая (65—70 тыс. человек) и итальянская (30—40 тыс. человек). Английских подданных было около 35 тыс., французских граждан — около 15 тыс. человек 15 марта 1922 г. Египет был провозглашен королевством, его первым королем стал Фуад I. В апреле 1923 г. королевство приняло конституцию, вводился двухпалатный парламент, все мужчины в возрасте от 21 года получали право голоса, пассивное избирательное право было связано с большим имущественным цензом. Политически активная часть египетского общества восприняла предоставление независимости как формальность.

Весьма тяжелым было и положение в британской Индии. В 1917 году государственный секретарь по делам Индии лорд Эдуард Монтегю заявил о начале реформы в деле управления Индией — внедрении системы ответственного правительства в колонии как неотъемлемой части Британской империи. Затянувшаяся подготовка вызвала активизацию Индийского Национального конгресса. Положение в колонии было чрезвычайно сложным. Численность англо-индийской армии выросла со 155 тыс. человек в 1914 году до 573 тыс. человек в 1918 году. Формировалась она на добровольческой основе, большая часть солдат отправилась воевать за пределы субконтинента. За годы войны через армию прошло свыше 1 млн человек, 62 тыс. из них было убито и 67 тыс. ранено. После её окончания индийские части по-прежнему активно использовались в Египте, на Ближнем Востоке, в Африке. Людские и финансовые потери британской Индии были весьма велики.

Англо-индийская армия. 1918 г.

В 1918–1919 годах только от эпидемии «испанки» умерло около 12 млн человек, власти ничего не предпринимали. Призывы Махатмы Ганди к ненасильственным протестам были поддержаны лишь частично. Выступления сопровождались столкновениями с полицией. 30 марта волнения начались в Дели, затем в Бомбее и рядом с городом — 13 апреля войска обстреляли тут толпу, было убито 28 и ранено 123 человека. Индусы праздновали Baisakhi — Новый год. Обстановка накалилась. Митинги протеста стали собирать по нескольку десятков тысяч человек. Один из них, проведенный 13 апреля 1919 г. в Амритсаре, закончился нападениями на европейцев. Бригадный генерал Реджинальд Дайер приказал открыть огонь. Войска — британцы и гуркхи — сделали 1650 выстрелов. Улицы покрылись трупами. Число жертв, по разным источникам, колебалось от 500 до 1 тыс. человек. Генерал приказал индусам ползать по улице, на которой были совершены нападения на британку. Все индусы должны были приветствовать каждого европейца и т.д. Реакция колонии была весьма болезненной. 17 апреля колонна демонстрантов была обстреляна полицейскими в Дели, опять были жертвы, столкновения произошли в Лахоре и др. крупных городах. Даже Пенджаб, который традиционно давал значительное количество добровольцев для англо-индийской армии, оказался под впечатлением от случившегося. Здесь было введено осадное положение.

Нестабильным было положение и на Ближнем Востоке. После правления турецкого генерал-губернатора Джемаль-паши, который отменил привилегии Ливана, существовавшие с 1861 года, активно использовал разного рода репрессии против населения Сирии, Ливана и Палестины, приход англичан многие поначалу восприняли как освобождение. Британцы, занявшие Сирию и Дамаск в ходе войны, в сентябре 1919 года приступили к эвакуации своих войск. Её занятие стало слишком тяжелым бременем для британских финансов. Номинальным правителем Сирии был принц Фейсал ибн Хусейн — союзник англичан в годы Первой мировой войны. Принц ожидал поддержки за оказанные услуги и попытался создать единое арабское государство с центром в Дамаске, которое должно было включить в себя Сирию, Палестину и Ливан. Эти планы не были реализованы. С самого начала стало ясно, что Лондон имеет свои планы на Палестину, а Париж собирается выделить Ливан в отдельное государство, во всяком случае те территории, в которых большинство составляли христиане-марониты. Большую роль в принятии решения сыграла активная позиция маронитского патриарха. В ноябре 1919 года французы приняли решение приступить к оккупации Сирии.

Фейсал ибн Хусейн The Government of the Kingdom of Iraq

Первоначальный план предполагал предоставление Францией экономической и военной помощи новому государству, чья внешняя политика будет передана государству-протектору. 7 марта всесирийский конгресс провозгласил полную независимость Сирии, а 8 марта Фейсал был назван королем Объединенного Сирийского королевства, которое должно было включить в свои границы Ливан и Палестину. С этими решениями никто не собирался считаться. В июне 1920 года Лига Наций передала Сирию и Ливан в управление Парижу. 75—77% населения были представлены мусульманами, которые весьма негативно встретили эту новость. Французские войска были введены в Ливан и двинулись в Сирию. Фейсал понимал свою обреченность и капитулировал, но его сторонники оказали сопротивление французам. 24 июля 1920 года около 3 тыс. арабов попытались остановить французские колонны в 12 км от Дамаска, на перевале Майсалун. Против 12 тыс. обученных войск генерала Анри Гуро, имевших поддержку артиллерии, авиации и бронетехники, у арабских ополчений не было ни единого шанса. Они были разбиты, и 26 июля французы заняли Дамаск, через день Фейсал вынужден был покинуть Сирию.

Анри Гуро

Гуро победил, но настоящие проблемы для Парижа только начинались. Французских сил было совершенно недостаточно, чтобы контролировать территорию в 168 тыс. кв. км с населением около 2,882 млн человек. Этнические и религиозные меньшинства Сирии, и прежде всего алавиты, начали оказывать вооруженное сопротивление. Алавиты составляли 11% населения Сирии и Ливана, 9% — курды, 4% — армяне, 3% — друзы и 1% — черкесы. Восстания следовали одно за другим, в июле 1920 года провинция была оккупирована и разделена на несколько «государств». Это были Великий Ливан, Дамаск, Алеппо и автономная территория алавитов, Государство друзов и районы военного управления. 1 июля 1922 года первые три из них были объединены в «Сирийскую Федерацию». В июле 1925 года в Сирии началось восстание друзов, на подавление которого Франция была вынуждена направить значительные силы. Положение усложняло то, что движение на этот раз быстро приобрело черты общеарабского. Восстание продолжалось до 1927 года, оно было таким массовым, что французское командование отдало приказ подвергнуть Дамаск бомбежке и артиллерийскому обстрелу — в городе погибло около 500 человек.

Весьма сложным в 1920 году было положение и в британских зонах — территории от Палестины до Персидского залива британские военные называли . Управление ими не было еще налажено. С 1919 года волнения начались еще в одном новообразованном государстве. Оно было создано из трех османских провинций, оккупированных в ходе войны Англией — Басры, Багдада и Мосула, где проживало около 2,85 млн человек. В конце 1917 года вышла работа британской исследовательницы Гертруды Белл «Арабы Месопотамии», в которой излагались идеи общности арабских племен междуречья Тигра и Евфрата, которые de facto сформировали федерацию. Здесь было провозглашено новое королевство, переданное Лигой Наций в управление Лондону. 75% населения составляли кочующие и часто враждебные друг другу племена.

Оно получило название Ирак — берег с глубокими корнями — так арабы, жившие в районе Басры, называли дельту Двуречья. На самом деле территория нового королевства никогда не была политически единой, этнографически и религиозно однородной. Здесь проживали турки, оседлые и кочующие курды и арабы, сунниты, шииты, небольшое количество христиан и иудеев. Согласно идее одного из создателей этой новой страны, секретаря политического департамента Индиан офис сэра Артура Хиртцеля, она должна была иметь «арабский фасад», остальное должно было находиться под британским контролем. Британские власти провели земельную реформу, по которой племенная верхушка получила права на бывшую государственную землю, призвали около 90 тыс. иракцев в «трудовые корпуса», которые должны были выполнять работы в интересах оккупационной армии. Недовольство накапливалось. Его главными идейными выразителями стали шиитские шейхи, проповедавшие в центрах шиизма. Британцы поначалу не обратили на это внимание. Уже в 1918 и в 1919 гг. в районе Наджафа и Карбалы начались нападения местных суннитов на представителей британских оккупационных властей. Те ответили репрессиями с использованием артиллерии и авиации.

Британские войска проводят парад победы в Багдаде. 1918 г.

На грани восстания была Трансиордания. Это государство также было создано для того, чтобы создать новый трон для детей шерифа Мекки Хусейна бен Али — представителей династии Хашимитов. Оно было относительно невелико — в 20-х годах тут проживало около 225 тыс. человек, и около 90% из них были арабами и суннитами. Среди наиболее важных меньшинств были черкесы, потомки мухаджиров, покинувших Кавказ после 1864 г. Первым эмиром Трансиордании стал Абдулла ибн Хусейн. 30 июня 1920 года в Ираке вспыхнуло восстание. Его начало одно из племен кочевников на среднем Евфрате, но их движение сразу же было поддержано и другими племенами, а также крестьянами и горожанами. Главными очагами движения стали Курдистан и шиитские районы с их священными городами — Наджаф и Карбала. Идейными вождями восставших были представители духовенства, руководителями — бывшие офицеры из арабской армии Фейсала, имевшие опыт военных действий, но более всего англичане опасались проникновения сюда большевистских идей.

По данным британской полиции и контрразведки, среди местных жителей с начала 1920 года стал распространяться памфлет индийского революционера Мухаммада Баркатуллы «Большевизм и ислам», который представлял собой смесь идей панисламизма, коммунизма и младотурок. Эффект такого рода пропаганды был также очень велик. По разным оценкам, количество восставших достигало 130 тыс. человек. Страна была разделена на 16 округов, в которых делами заправляло 534 чиновника (507 из них — британцы). Британские гарнизоны были невелики, часть из них оказалась блокированной и осажденной, при попытке деблокады одного из них была разбита колонна батальона Манчестерского полка с приданной ему батареей полевой артиллерии. Этот успех и захваченные трофеи чрезвычайно воодушевили повстанцев. Поначалу британское командование в Месопотамии решало проблему за счет интенсивного использования нового вида оружия — авиации. Это соответствовало концепции «контроль без оккупации», применявшейся на Ближнем Востоке, в Сомалиленде и Адене.

Генерал Джеймс Эйлмер Холдейн действовал решительно и очень жестко. В его распоряжении поначалу имелось 17-я и 18-я пехотные дивизии англо-индийской армии — около 4,2 тыс. британских и 30 тыс. индийских солдат и офицеров. Очень скоро выяснилось, что этих сил недостаточно. Особенно не хватало мобильных подразделений — в распоряжении Холдейна имелось только 2,9 тыс. кавалеристов. Имевшихся поначалу 16 самолетов также было недостаточно. На подавление восстания были брошены дополнительные контингенты. Целые эскадрильи вместе с опытными командами пилотов и техников перебрасывались из Европы. В северной Персии и Месопотамии действовало 12 тыс. британских и 61 тыс. индийских солдат и офицеров. Их содержание в 1919 году обошлось британской казне в огромную сумму в 32 млн фунтов, и правительство собиралось сократить численность контингента вдвое. На пике восстания количество повстанцев оценивалось Холдейном приблизительно в 131 тыс. человек, приблизительно половина из них имела разного рода огнестрельное оружие. В Mespot пришлось перебросить до 120 тыс. солдат и офицеров, чего тоже оказалось недостаточно.

Джеймс Эйлмер Холдейн J. Cowell

В Тигр и Евфрат были введены канонерские лодки «Firefly», «Greyfly», «Greenfly» и ряд вспомогательных судов. В борьбе против использовавших партизанскую тактику повстанцев британское командование активно использовало мобильные группы из вооруженных пулеметом броневиков Rolls-Royce, имевших хорошую скорость, проходимость и противопульную броню. С воздуха их поддерживали двухместные истребители Bristol F.2 и бомбардировщики Airco DH.9A. Оба самолета были вооружены пулеметами и могли нести бомбовую нагрузку. Правда, их эксплуатация в пустыне вызывала массу проблем — они были спроектированы для использования в Европе. Тем не менее британцы уже имели опыт успешного использования таких самолетов против местных племенных ополчений в Судане и Сомали. Командовал действиями RAF маршал авиации сэр Джон Салмонд. В Ираке британские самолеты сбросили на мятежников 97,5 тонны бомб и сделали по ним 183 861 выстрел. На определенном этапе военные действия приобретали все более ярко выраженный характер колониальной войны, в которой технологическое преимущество приобретало решающую роль.

Истребитель Bristol F.2B

Один из создателей Джон Глабб, бывший в 1921 году 24-летним офицером, отмечал: «Если племена поднимают восстание в нескольких сотнях миль от Багдада… военная экспедиция может занять много недель и стоить миллионы фунтов. Но если задействовать RAF, самолет может взлететь из Багдада после завтрака, разбомбить инсургентов и вернуться в Багдад на ланч. Стоимость такой операции будет ничтожна». Сухопутные силы все же пришлось задействовать. Общие потери англо-индийской армии в течение самой горячей фазы восстания составили 2226 человек, потери повстанцев оценивались в 8450 человек. К январю 1921 года восстание было подавлено, власти изъяли около 35 тыс. винтовок.

11 июля 1921 г. созданный англичанами Совет избрал Фейсала королем Ирака. Он был абсолютно чужим человеком для этой территории, что делало его более или менее приемлемой фигурой для местных враждующих кланов. С другой стороны, британцы давно уже сотрудничали с Фейсалом и верили в то, что он достаточно разумен, чтобы следовать рекомендациям покровителей. Те отмечали его лояльность, умение соблюдать правила поведения истинного джентельмена, включая игру в покер и теннис. Был организован референдум, и 96% избирателей, внесенных в списки, проголосовали за предложенную кандидатуру. 23 августа 1921 года состоялось публичное провозглашение нового монарха, фактически коронация, началось строительство органов государственной власти — но спокойствие так и не наступило: в новом королевстве восстания следовали одно за другим. Для укрепления своего положения 3 октября 1922 г. Фейсал подписал договор с Великобританией, фактически вводивший протекторат над Ираком. Кроме того, Багдад обязался выплатить свою долю долга перед обществом Оттоманского кредита — 588 тыс. фунтов. Представители Лондона делали все возможное для того, чтобы создать в Ираке централизованное государство для управления разобщенным и неоднородным населением, но, по оценкам британских чиновников, эта работа не была особо успешной.

В Персии также разворачивалось массовое движение протеста против англо-персидского договора, заключенного 9 августа 1919 года. Фактически это было соглашение о протекторате. Революция на Востоке могла способствовать революции на Западе, на которую советское руководство возлагало немалые надежды.

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