Москва, , 16:20 — REGNUM Весь объём металлоконструкций, необходимый для ремонта Крымского моста, поставлен на место. Об этом 24 октября в телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Утро на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

«На Крымский мост поставили весь объем необходимых для ремонта металлоконструкций, а это 1 218 тонн!» — написал Хуснуллин.

Зампред российского правительства поблагодарил производителей за выпуск продукции в рекордные сроки и добавил, что рабочие уже приступили к сборке новых пролетов.

На площадке строительства, пояснил Хуснуллин, увеличено число рабочих — до 450 человек, количество задействованной на объекте техники — до 45 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в результате теракта было повреждено два пролёта автомобильной части Крымского моста. 21 октября Марат Хуснуллин сообщил о завершении демонтажа обвалившихся пролётов автодорожной части Крымского моста.

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