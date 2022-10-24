Хуснуллин: На Крымский мост поставлены все металлоконструкции
Москва, 24 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Весь объём металлоконструкций, необходимый для ремонта Крымского моста, поставлен на место. Об этом 24 октября в телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Зампред российского правительства поблагодарил производителей за выпуск продукции в рекордные сроки и добавил, что рабочие уже приступили к сборке новых пролетов.
На площадке строительства, пояснил Хуснуллин, увеличено число рабочих — до 450 человек, количество задействованной на объекте техники — до 45 единиц.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в результате теракта было повреждено два пролёта автомобильной части Крымского моста. 21 октября Марат Хуснуллин сообщил о завершении демонтажа обвалившихся пролётов автодорожной части Крымского моста.