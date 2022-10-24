Москва, , 16:17 — REGNUM Депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») направила запросы главе Минобороны Сергею Шойгу и главе Минпросвещения Сергею Кравцову о совершенствовании пятидневных сборов для десятиклассников, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Ольга Занко Росмолодежь

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«Мне кажется, что нужно усовершенствовать то, что уже есть. А есть совместный приказ Министерства обороны и Министерства образования (ныне просвещения) о проведении пятидневных сборов для учеников 10-х классов. На это выделяется бюджет. Однако, зачастую, такие сборы проводятся в школах, а не в военных частях. И качество проведения отличается от школы к школе. Считаю, что проведение таких учений должно проходить обязательно на территории воинских частей или в условиях, максимально приближенных к несению военной службы, например, на базе Центра «Аванград» или ДОСААФ», — предложила Занко.

По ее мнению, это позволит ученикам приобрести необходимые знания и навыки.

«Кроме того, темы начальной военной подготовки тоже требует изменений, они писались давно, нужно учитывать современные особенности. Сегодня направлю депутатские запросы с этими предложениями», — сказала Занко.

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