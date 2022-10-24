Тихвин, Ленинградская область, , 16:20 — REGNUM Представители шести разных компаний посетят фабрики шведской компании IKEA в Ленинградской области, которая планирует продать свои российские активы, сообщил 24 октября телеканал «78».

Магазин IKEA в Омске Анна Рыжкова © ИА REGNUM©

Презентация выставленных на продажу фабрик будет проводиться в течение трёх дней. Каждый день на фабриках побывают представители от двух фирм. С понедельника по среду кандидаты будут осматривать фабрики в Тихвине и Новгороде, на следующей неделе — фабрику в Вятке. Как уточняется, все потенциальные компании-покупатели — из России, но при этом соблюдают полную анонимность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что IKEA сообщила о приостановке своей деятельности в РФ после начала специальной военной операции. Спустя несколько месяцев простоя компании объявила, что покидает российский рынок и продает свои фабрики в РФ. В настоящий момент из российского подразделения IKEA уволено более 10 тыс. человек.

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