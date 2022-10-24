Кишинёв, 24 октября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Представители властей России заявляют, что готовы обсуждать пересмотр цен на российский газ для Молдавии, но никто от молдавских властей не пытается об этом договориться. С таким заявлением 24 октября выступил на брифинге депутат парламента республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он сообщил об итогах поездки в Москву делегации молдавских политиков. По словам депутата, правительство РФ и Госдума открыты для переговоров.

«Они открыты для диалога, и что проблема экспорта может быть решена для всех предприятий из нашей страны», — сказал Батрынча.

Депутат отметил, что сопредседатель межправительственной комиссии со стороны Молдавии, министр сельского хозяйства Владимир Боля даже не был представлен российской стороне.

Стоит отметить, представители властей Молдавии ранее заявляли, что в России за снижении цен на газ якобы потребуют политических уступок за согласие снизить цены на газ. По этой причине попыток провести переговоры не было.