Мелитополь, 24 октября 2022, 16:14 — REGNUM К 30 ноября планируется завершить ремонт трассы соединяющей Крым и Запорожскую область. Об этом 24 октября в социальных сетях сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Ремонт идёт на двух участках трассы Мелитополь — Джанкой. Здесь задействовано шесть единиц спецтехники и бригада из восьми человек. Работы ведутся круглосуточно с опережением графика.
Дорожники также трудятся на Мелитопольской объездной дороге. Фрезеруют старое дорожное полотно и укрепляют обочины для улучшения пропускной способности трассы 40 единиц спецтехники и порядка 70 рабочих.