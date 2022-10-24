Мелитополь, 24 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. К 30 ноября планируется завершить ремонт трассы, соединяющей Крым и Запорожскую область. Об этом 24 октября в социальных сетях сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Ремонт идёт на двух участках трассы Мелитополь — Джанкой. Здесь задействовано шесть единиц спецтехники и бригада из восьми человек. Работы ведутся круглосуточно с опережением графика.

«Ход ремонтных работ держим на ежедневном контроле. Это очень важная транспортная артерия — она соединяет нас с Крымом. Работы планируем закончить уже к 30 ноября. Всего будет отремонтировано 40 километров дороги», — отметил Евгений Балицкий.

Дорожники также трудятся на Мелитопольской объездной дороге. Фрезеруют старое дорожное полотно и укрепляют обочины для улучшения пропускной способности трассы 40 единиц спецтехники и порядка 70 рабочих.