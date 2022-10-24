Джакарта, 24 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Во время пожара на скоростном пароме Cantika 77 Fast Ferry в Индонезии погибли два человека и ещё 17 числятся пропавшими без вести, сообщает CNN Indonesia.

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Из 177 пассажиров корабля удалось эвакуировать 160 человек. Из 160 эвакуированных человек двое погибли, 158 выжили.

«Пока у нас есть информация, что 160 человек эвакуированы, 158 человек выжили, двое погибли», — заявил глава поисково-спасательного управления.

Судно загорелось, следуя по маршруту из порта Тенау, Купанг, в Калабахи, округ Алор, 24 октября. Корабль перевозил 177 человек, из них 167 пассажиров и 10 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями провинции Бали сообщило, что число жертв, погибших из-за наводнений и оползней на острове Богов, увеличилось до 7 человек.

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