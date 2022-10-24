Херсон, 24 октября 2022, 16:13 — REGNUM Вещание херсонского телеканала «Таврия» планируется возобновить в ближайшее время. Об этом 24 октября в телеграм-канале сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Она уточнила, что сейчас ведутся работы по подготовке рабочего пространства для сотрудников телеканала.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 октября обстрелу ВСУ подверглась гражданская переправа в Херсоне. В результате погиб режиссёр телеканала «Таврия». Пять пострадавших сотрудников — два оператора и три корреспондента в настоящее время проходят лечение.