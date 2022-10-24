Нижний Тагил, Свердловская область, 24 октября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области на «Уралвагонзаводе» прошла контрольная проверка выпуска танков. Её провели по указанию президента России и Верховного главнокомандующего Владимира Путина, говорится в телеграм-канале заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся ускорения поставок техники в войска для использования в ходе специальной военной операции, а также устранения существующих проблем. Также поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа во всех его ключевых параметрах и недопущения срывов поставок выпускаемой техники.

Кроме того, было обращено внимание соисполнителей гособоронзаказа на ответственность вплоть до уголовной. И даны поручения министерствам и ведомствам, отвечающим за госзаказ. «Контроль за исполнением будет продолжен», — заключил Медведев.