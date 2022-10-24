Красноярск, , 16:12 — REGNUM В Красноярском крае на первом заседании оперштаба по вопросам безопасности было решено не вводить дополнительных ограничений на территории региона. При этом будет усилена охрана общественного порядка, ключевых предприятий, инфраструктурных и особо значимых объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Также участники заседания обсудили новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.

«Красноярский край должен быт безусловно в числе передовиков с точки зрения объёма и каталога тех мер, которые реализуются в нашем сибирском регионе. С учётом его статуса, с учётом наших финансовых возможностей и ответственности за земляков, которые находятся там», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Речь идёт об освобождении от транспортного налога и коммунальных платежей, об отсрочке арендной платы для мобилизованных предпринимателей, о бесплатном питании школьников и стипендиях для студентов профучилищ. Соответствующий указ губернатор планирует подписать 25 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мобилизованных многодетных красноярцев возвращают домой.