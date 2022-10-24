Пермь, 24 октября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Пермском крае объявили сбор поддержки военнослужащих в рамках проекта «Всё для Победы», сообщили 24 октября в пресс-службе краевого правительства.

пресс-служба администрации Пермского края Объявление сбора средств для участников СВО

Все пожертвованные средства направят на закупку и доставку бронежилетов, касок, тепловизоров, квадрокоптеров, спальных мешков, медикаментов, продуктов питания и другого. «Отсканировав QR-код на картинке, любой может перечислить средства, которые будут использованы для помощи военным, мобилизованным и добровольцам из нашего региона», — говорится в сообщении.

Губернатор Дмитрий Махонин своём телеграм-канале отметил что в регионе продолжается помощь и самим бойцам. Местные жители, волонтёры, предприниматели, промышленные предприятия объединяются, сами проявляют инициативу. «Звёздный, Добрянка и Чернушка закупили квадракоптеры, Краснокамск собрал четыре машины, Кунгурский округ — 945 кг помощи, волонтёры из Добрянки сделали восемь рейсов в Елани и Тюмень. И это лишь некоторые примеры правильных дел», — сказал он.

Напомним, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.