Рига, , 16:08 — REGNUM На вопрос, отменили или планируют отменить поездку за границу в 2023 году из-за роста стоимости жизни, 21% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет ответил утвердительно.

В аэропорту (сс) rawpixel

Об этом, по сообщению латвийского портала bb. lv, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного местной фирмой Kantar TNS. При этом большинство опрошенных — 54% населения — указали, что вовсе не планируют выезд за границу в 2023 году.

Пятая часть или 20% населения заявили, что не планируют отменять запланированные поездки в следующем году. 5% населения не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен в Латвии в сентябре 2022 года повысился по сравнению с сентябрем 2021 года более чем на 20%.

На инфляцию более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, — от общего повышения индекса они составили более 40%. Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо — на 118,3%, поступившее в дома электричество — на 105,5% и теплоэнергия (отопление) – на 62,9%.