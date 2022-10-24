Бишкек, 24 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Спортсмены из Киргизии завоевали две медали чемпионата мира по вольной борьбе среди спортсменов в возрасте до 23 лет, проходящем в городе Понтеведре в Испании, передаёт «Объединенный мир борьбы».

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Тайырбек Жумашбек уулу в финальной схватке проиграл атлету из Армении, и в итоге занял второе место в весовой категории до 61 килограмма.

А Бекзат Алмаз уулу по результатам состязаний смог занять только третье место в весовой категории до 57 килограммов.

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