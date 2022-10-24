Оттава, 24 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Исследовательская станция, которая занимается изучением изменения климата, расположенная недалеко от населённого пункта Форт-Симпсон в Канаде, была практически полностью уничтожена «необычно поздним» лесным пожаром. Об этом сообщает канадское информационное агентство CBC News.

U.S. Forest Service Лесной пожар

По предварительным данным, восстановление зданий и исследовательского оборудования, пострадавших в результате лесного пожара, обойдётся в более чем миллион долларов. В результате пожара сгорели пять из девяти зданий. Также было уничтожено исследовательское оборудование, лабораторные помещения, спальные комнаты и солнечные батареи. Исследовательский центр Scotty Creek взял на себя обязательства по восстановлению.

По словамКеле Антуан, главы организации LKFN, экономика Форт-Симпсона также пострадает, поскольку исследователи были надёжным источником дохода для деревенских отелей, продуктовых магазинов и авиакомпаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лесные пожары, бушующие в американских штатах Вашингтон и Орегон, покрыли дымом обширные территории на северо-западе США.

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