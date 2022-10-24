Пенза, 24 октября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Территория Пензенской области в первой половине недели окажется под влиянием антициклона. Осадки постепенно прекратятся, в ночные часы усилятся морозы, днем температура воздуха не поднимется выше +7 °C, передает 24 октября Приволжское управление Гидрометцентра.

Михаил Пустовой В ожидании снега

В ночь на 25 октября в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем — без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит —2…+3 ˚С, днем ожидается +2…+7 ˚С.

Ночью 26 октября температура опустится до минус 5 градусов, днем потеплеет до +7 ˚С. Осадки маловероятны.

В четверг, 27 октября, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 7-12 м/с. В ночные часы похолодает до —3…+2 ˚С, днем — не выше +6 ˚С.

Напомним, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, европейскую часть России до середины декабря в связи с предзимьем ожидает переменчивый характер погоды, к зиме она станет более устойчивой.

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