Тирасполь, , 16:04 — REGNUM Приднестровская Молдавская Республике (ПМР) вынуждена сильно сократить экспорт электроэнергии в Молдавию из-за дефицита газа. Об этом заявил на телеканале «Первый Приднестровский» премьер-министр ПМР Александр Розенберг.

Карта Приднестровья Bestalex

Он отметил, что власти республики сделали всё, что могли для экономии топлива и выполнения контрактных обязательств перед Молдавией. Но теперь наступил форс-мажор — Газпром сократил в октябре поставки на 30%.

Премьер-министр сообщил, что в Приднестровье газ поставляют через территорию б. УССР и через «Турецкий поток», но в обоих случаях топливо проходит по территории Молдавии.

«Мы пытались получать газ напрямую, такой сценарий тоже был, проводились соответствующие подготовительные мероприятия, мы даже пробную прокачку делали. Но, к сожалению, «Молдовагаз» это блокирует», — сказал Розенберг.

Напомним, ранее Приднестровье поставляло в Молдавию 70% электроэнергии от производственных мощностей МГРЭС. С 24 октября объёмы сократили до 27%, в ноябре планируется сократить до 23%.

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