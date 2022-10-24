Новая Каховка, Херсонская область, 24 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Без электроснабжения останутся часть Новой Каховки и села Новокаховского округа Херсонской области 25 октября, причиной станет проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщила администрация Новой Каховки.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться в период с 09:00 до 15:00 25 октября. Без электроснабжения останутся микрорайон Сокол в Новой Каховке, смт Днепряны и села Корсунка, Новые Лагери, Песчаное, Обрывка, Масловка, Райское, Тополёвка.

Линии электропередачи и подстанция 35 КВт на перекрёстке улиц Щорса и Довженко Новой Каховки были повреждены после ракетного обстрела 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в результате аварии без света осталась часть Херсона, энергетики обещают восстановить электроснабжение до конца дня.