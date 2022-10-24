Париж, 24 октября 2022, 16:01 — REGNUM Сотни людей — родственники, выборные должностные лица, обычные люди — встретятся днем ​​24 октября в Лилле на похоронах 12-летней Лолы, чье жестокое убийство потрясло всю Францию, сообщает Le Parisien.

Французский флаг
Французский флаг
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Многие люди начали прибывать на похоронную мессу, оставляя записки, цветы, дань уважения маленькой девочке и ее семье.

На улице собрались около ста человек, которые ждут, чтобы войти в здание церкви. Были развернуты барьеры, чтобы регулировать движение толпы.

Родители желают «иметь возможность почтить память» Лолы «в безмятежности» и «уважении и достоинстве».

Как сообщало ИА REGNUM, цены на фуа-гра в праздничный сезон вырастут примерно на 25%, по данным представителей различных профессий, из-за птичьего гриппа и роста производственных затрат.

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