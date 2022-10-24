Рязанский район, Рязанская область, 24 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Спустя 80 лет после гибели обрёл свой последний покой в родном селе Вышетравино Рязанской области лётчик Александр Мельников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе правительства региона.

МиГ-3

Останки сержанта обнаружили поисковики отрядов «Скиф» и «Сокол» недалеко от деревни Навелье Парфинского района в Новгородской области. Александр Мельников совершил 146 боевых вылетов и провёл 12 воздушных поединков, в которых сбил шесть самолётов противника. Лётчик погиб 1 апреля 1942 года — его МиГ-3 сбили в бою. За мужество и героизм Александра Мельникова посмертно наградили орденом Красного Знамени. Героя торжественно проводили в последний путь спустя 80 лет после его гибели.

На месте гибели сержанта установлен памятный знак.