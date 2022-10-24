Москва, 24 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, по состоянию на 13:30 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,97%%, до $90,45 за баррель, заявил корреспонденту аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

U.S. Navy Добыча нефти в Ираке

«Снижение стоимости черного золота происходит на фоне высвобождения 15 млн баррелей нефти из стратегических резервов США на прошлой неделе, а также из-за высоких рисков мировой рецессии.

Администрация Джо Байдена не исключает высвобождения дополнительных объемов из резервов для стабилизации внутренних цен на топливо и снижения темпов инфляции. Наиболее актуально это будет в преддверии выборов в Сенат 8 ноября.

Организация ОПЕК+ ясно дала понять трейдерам, что уровень в $90 за баррель они будут «защищать», при необходимости вновь снижая квоты на добычу нефти.

Поэтому ниже этой отметки стоимость чёрного золота может падать лишь на короткий промежуток времени, а ниже этой стоимости цены будут привлекательны для покупок», — пояснил эксперт.

Читайте также: Китайские макроданные разочаровали нефтетрейдеров