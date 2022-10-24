Бишкек, 24 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Киргизии Эдиль Байсалов прокомментировал ситуацию с массовыми задержаниями активистов и политиков, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По словам высокопоставленного чиновника, задержанные организаторы акций протестов «умышленно всё переворачивают и распространяют неправильную информацию».

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«Они привыкли к такой «демократии», хотят переворота, говорят, что завтра захватят власть. Это не демократия, а охлократия. Такое происходит в банановых республиках, там, где постоянно случаются госперевороты», — подчеркнул он.

Также Байсалов отреагировал на появившиеся в интернете записи переговоров якобы участников комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, задержанных накануне, 23 октября.

«Это заговор против демократии. Это покушение на Конституцию и народ», — выразил своё мнение заместитель главы правительства Киргизии.

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ИА REGNUM напоминает, что 25 марта 2005 года в Киргизии произошла «Тюльпановая революция» — госпереворот, во время которого оппозиция свергла первого президента республики Аскара Акаева. Акаев бежал из страны и поселился в Москве, где продолжил научную и преподавательскую деятельность.

7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в ходе которой был свергнут второй президент страны Курманбек Бакиев, сбежавший впоследствии со своей гражданской супругой и детьми в Минск и получивший белорусское гражданство.

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