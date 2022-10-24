* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 15:59 — REGNUM Местные источники «8 Собх» в афганской провинции Баглан сообщают о боестолкновении между силами Фронта национального сопротивления и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Фарганбал уезда Хост-ва-Ференг.

Афганистан ArmyAmber

По данным источников, бой длился два часа, в результате чего четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и двое получили ранения.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по этому поводу.

В последнее время в северо-восточных провинциях участились боестолкновения между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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