Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров заявил, что покидает команду. Об этом 24 октября сообщает «Чемпионат».

Александр Головко Андрей Назаров

«Да, безусловно, результат давит, руководство клуба совместно со мной приняло решение, что мне нужно покинуть команду», — сказал Назаров.

Он добавил, что не останется в «Сочи» на какой-либо другой должности.

Напомним, Назаров возглавил «Сочи» в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб под его руководством занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ в девятью очками. На счету команды три победы и 17 поражений в 20 матчах.