Бишкек, , 15:56 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 24 октября.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Результаты прошедшего голосования показали высокое доверие Коммунистической партии и народа Китайской Народной Республики к проводимому Вами курсу как во внутренней, так и во внешней политике, который направлен на укрепление устойчивого развития Китая», — подчеркнул он.

Также глава Киргизии выразил готовность к продолжению работы по дальнейшему развитию киргизско-китайских отношений.

«Наши страны поддерживают тесные контакты на всех уровнях, на основе политического доверия тесно сотрудничают в рамках проекта «Один пояс, один путь», реализуют ряд крупных совместных проектов, что приносит реальную пользу нашим народам», — подытожил он.

Читайте также: ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря