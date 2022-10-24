София, , 15:55 — REGNUM На одной из крупнейших птицефабрик Болгарии в Хасковской области (юг страны) уничтожено более 15 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом 24 октября сообщает БНР.

Птицефабрика Artem Bali

Согласно официальной информации, заболевание было отмечено сразу в нескольких населенных пунктах области. На сегодняшний день в регионе работают несколько выездных бригад Управления санэпидемслужбы Болгарии.

Вокруг очагов заболевания выставлены специальные посты. Проводятся работы по дезинфекции. Как утверждают специалисты, опасности для жизни и здоровья людей нет.

Напомним, с начала нынешнего года в Болгарии было зарегистрировано 14 случаев птичьего гриппа.