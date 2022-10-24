* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 24 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Военные источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили об убийстве двух высокопоставленных командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Даште-Кала провинции Тахар.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», кари Аминулла Тайиб, начальник штаба одного из подразделений 217-го армейского корпуса армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что в ходе совместной операции в кишлаке Вартае-Золм уезда Даште-Кала провинции Тахар ликвидированы два командира и два боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На днях официальный представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что виновные в недавних терактах, в том числе и в нападении на образовательный центр «Кадж», были убиты в ходе операции против убежища ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)в восточной части Кабула.