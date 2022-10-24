Пермь, , 15:53 — REGNUM В Пермском крае уже начались первые выплаты детям мобилизованных резервистов. Материальную помощь получили 87 несовершеннолетних пермяков, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В минсоцзащиты региона поступило в общей сложности 397 заявлений на 592 ребёнка. «До конца этой недели отработаем все заявления. Полные списки призванных земляков со всеми контактами их близких родственников у нас есть», — сказал глава Прикамья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, краевое правительство решило семьям мобилизованных, где воспитываются дети, выплатить единовременно по 15 тыс. рублей на каждого ребёнка.

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