Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 24 октября, по состоянию на 13:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,11%, до 61,17 руб. Евро снижается на 0,27%, до 59,93 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ну... - тоже рубли! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Укрепление рубля происходит на фоне налогового периода в РФ. Пик налоговых выплат придется на 25 октября, поэтому продажа валютной выручки экспортерами увеличивает спрос на рубли на бирже, что ведет к их подорожанию.

Рост стоимости рубля происходит параллельно с российским фондовым рынком. Индекс Московской биржи вырос на 1,17%, а РТС на 1,58%. Внешний фон также можно назвать позитивным, так как американский фондовый рынок завершил прежнюю торговую неделю ростом.

Индекс Dow Jones вырос до 31 082,56 пунктов, S&P 500 до 3763,20 пунктов на фоне периода публикаций финансовых отчетностей компании за третий квартал 2022 года, которые в большинстве случаев выходят лучше прогнозов аналитиков.

На текущей неделе также ожидаются отчеты от Apple, Microsoft, Google, Amazon, Exxon Mobil, Visa, Mastercard, The Coca-Cola и др., поэтому вновь ожидается высокая волатильность, не исключено продолжение роста фондовых индексов США, — считает эксперт.

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