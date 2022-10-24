Донецк, 24 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:20 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:35 боевики ВСУ обстреляли Зайцево, выпустив 10 снарядов калибра 152 мм.