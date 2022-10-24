Кишинёв, , 15:52 — REGNUM Представители властей Молдавии не едут в Россию просить о снижении цен на газ, так как считают, что от них потребуют поддержать спецоперацию по денацификации территории б. УССР и отказаться от стремления войти в ЕС. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

«Мы хотим быть свободными в выборе пути. И наша дорога лежит в Европейский Союз. Наши родственники, наши дети работают в ЕС. Мы знаем, как там», — заявил депутат.

Он заявил, что нельзя продавать страну за дешёвый газ. На заявления оппозиционных политиков, что Венгрия и Сербия смогли договориться о дешёвых ценах на газ, Мариан назвал эту страну «агентом влияния России в ЕС». Сербию он обвинил в потере независимости ради дешевого газа.

Напомним, представители действующей власти Молдавии неоднократно заявляли, что нужно освобождаться от «зависимости» от российского газа, хотя признавали, что дешевле найти не получается. Когда Газпром в октябре сократил поставки, то молдавские политики стали обвинять РФ в «шантаже», умалчивая, что это происходит из-за действий Киева, сократившего объёмы прокачки по газотранспортной системе.

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