Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Ленинградскую область пришли ночные заморозки и на текущей неделе ожидаются снег с дождем, из-за чего автомобилистам рекомендуют записываться в шиномонтаж на «переобувку» своих машин, сообщили 24 октября в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый снег

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 25 октября, в регионе местами ожидается туман, а преимущественно на западе Ленобласти пройдет дождь. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, местами до минус 8 градусов, днем +2…+7 градусов. В среду, 26 октября, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на востоке местам минус 2…-4 градуса, днем +5…+10 градусов. В четверг, 27 октября, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +4…+9 градусов.

«Дорожные службы уже сейчас постепенно переходят на зимнее обслуживание магистралей, проводя обработку покрытия противогололедными материалами. Со своей стороны водителям надо вспоминать зимнюю манеру вождения», — подчеркнул глава дорожного комитета региона Денис Седов.

К зимнему сезону подготовлено почти 500 единиц спецтехники, включая дорожные машины, тракторы, грейдеры и мощные роторные снегоочистители. Как и прежде, магистрали с наиболее интенсивным движением будут обрабатываться жидким солевым раствором: быстро вступая в реакцию со снегом, он не дает наледи образовываться на асфальте, повышая качество сцепления шин с покрытием.