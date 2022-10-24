Москва, , 15:48 — REGNUM Ситуацию с ипотечным кредитованием в России пока можно оценить как в целом довольно благоприятную, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Восстановлению данного сегмента до докризисного уровня способствовали определенная стабилизация экономической ситуации в стране, снижение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, реализация отложенного спроса после резкого падения ипотечного рынка весной.

Большую роль при этом продолжают играть льготные госпрограммы — по ним, по данным Банка России, в последние месяцы выдавалось до 95% займов на покупку жилья на первичном рынке. Также надо отметить, что доля ипотеки в общем объеме кредитования физлиц превысила 50%.

Это должно положительно сказаться на общем качестве кредитных портфелей банков, поскольку просрочка по ипотечным кредитам по статистике существенно ниже, чем по другим видам розничного кредитования.

В связи с вероятным ослаблением спроса на жилье в условиях повышенной неопределенности из-за эскалации ситуации в б. УССР и проведенной частичной мобилизации, а также ужесточением банками кредитных условий и начавшимся постепенным ростом ипотечных ставок в предстоящие месяцы, следует ожидать замедления роста выдач ипотечных займов.

Тем не менее по итогам всего 2022 года ипотека, скорее всего, останется самым быстрорастущим сегментом рынка розничного кредитования в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в сентябре 2022 года объемы выдачи ипотеки в банках поднялись до 414,9 млрд рублей, показав рост на 21% и приблизившись к рекордным показателям.

Читайте также: Объём выдачи ипотеки в России в сентябре вырос на 21%