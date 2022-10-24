Грозный, 24 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали четыре человека. В числе погибших — 32-летний мужчина и трое его детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария

ДТП случилось вечером 23 октября на 31-м километре автодороги Ойсхар — Курчалой — Мескер – Юрт. Находившийся за рулем автомобиля «Лада Гранта» водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой «Газелью».

«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений на месте столкновения скончались водитель «Лады» и трое его малолетних детей в возрасте двух, трех и восьми лет», — говорится в сообщении.

Пассажирка «Лады» — 32-летняя мать детей — с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию. Госпитализирован также 31-летний водитель «Газели».