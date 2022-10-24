Курган, , 15:47 — REGNUM Предприятие из Курганской области отправило в 62 детских учреждения продукцию с изменёнными сроками выработки и годности. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Детский сад (сс) Katrina_S

В октябре 2022 года ведомством установлены факты поставки в курганские социальные учреждения говяжьей печени с недостоверной, заведомо ложной информацией о продукции.

Курганская фирма получила из города Челябинска говяжью печень производства Бразилии с датой выработки февраль–март 2021 года и сроком годности до февраля 2023 года. И создав производственный сертификат, перевело замороженную печень в охлаждённую и изменило дату выработки, передвинув на семь месяцев, уменьшив срок годности с февраля 2023 года до сентября 2022 года.

«Преднамеренное искажение даты выработки и сроков годности продукции произведено по причине того, что для детского питания не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — отмечают в Россельхознадзоре.

С помощью информационной системы Россельхознадзора «Меркурий» было установлено, что печень с уменьшенным сроком годности поступила в адрес 61 детского дошкольного и одного образовательного учреждения Курганской области.

Управление Россельхознадзора выдало предприятию предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства; а лицу, которое оформляло ветеринарные документы с нарушениями, приостановлена регистрация во ФГИС «Меркурий». Материалы направлены в прокуратуру Курганской области.