София, , 15:47 — REGNUM Наблюдательный совет при правительстве Болгарии установил предполагаемый размер средней пенсии в стране на 2023-й год в размере 792 лева ($390). Об этом 24 октября сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, эта сумма рассчитана из возможностей действующего бюджета Болгарии с учетом роста инфляции.

«Соответствующие цифры могут быть изменены в сторону увеличения при ухудшении общей экономической ситуации», — резюмировал действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев.

Напомним, на сегодняшний день размер средней пенсии в Болгарии составляет 750 левов ($376). Абсолютное большинство пенсионеров в стране не имеют возможности своевременно оплачивать услуги ЖКХ и покупать качественные продукты.