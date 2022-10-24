Москва, , 15:46 — REGNUM Спортивная инфраструктура в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет восстановлена в кратчайшие сроки. Об этом 24 октября заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Дмитрий Чернышенко Официальное интернет-представительство президента России

По словам Чернышенко, сейчас восстанавливается спортивная инфраструктура: в Донецке — дворец спорта «Дружба», в Мариуполе — «Ильичевец», «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун».

Он отметил, что вопросами строительства занимается зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У нас стройка сконцентрирована в его ведении. Нет сомнений, что он это сделает в кратчайшие сроки. Мы видим, какими темпами там идет мобилизация строительства», — сказал Чернышенко, отвечая на вопрос Путина о сроках восстановления спортивной инфраструктуры в новых регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чернышенко заявил, что правительство РФ и Российский футбольный союз (РФС) договорились об интеграции команд из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские лиги.

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