Москва, 24 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Спортивная инфраструктура в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет восстановлена в кратчайшие сроки. Об этом 24 октября заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

По словам Чернышенко, сейчас восстанавливается спортивная инфраструктура: в Донецке — дворец спорта «Дружба», в Мариуполе — «Ильичевец», «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун».

Он отметил, что вопросами строительства занимается зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У нас стройка сконцентрирована в его ведении. Нет сомнений, что он это сделает в кратчайшие сроки. Мы видим, какими темпами там идет мобилизация строительства», — сказал Чернышенко, отвечая на вопрос Путина о сроках восстановления спортивной инфраструктуры в новых регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чернышенко заявил, что правительство РФ и Российский футбольный союз (РФС) договорились об интеграции команд из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские лиги.