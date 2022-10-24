Москва, 24 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Киевский режим до настоящего времени так и не предоставил список людей, которые, по его утверждениям, якобы погибли из-за действий российских военных в городе Буча. Об этом 24 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Известная провокация в Буче — это было в конце марта. Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство «злодеяний» российских военных», — сказал он.

Также российский министр уточнил, что месяц назад он обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы он получил от Киева такой список, однако на это не было никакой реакции с киевской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент у России нет информации о том, что МАГАТЭ направит своих экспертов на территорию б. УССР после сообщений Москвы о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».