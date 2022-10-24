Екатеринбург, 24 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего девятилетнюю девочку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД по городу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

Авария произошла днём 24 октября на улице Дарвина. Неизвестный сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, с различными травмами её госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД ведут поиски водителя.