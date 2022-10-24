Абакан, 24 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Верховный суд Хакасии вынес приговор 36-летнему жителю Абакана по делу об убийстве девушки 10-летней давности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По данным следствия, в ночь на 14 октября занимавшийся частным извозом мужчина согласился отвезти до дома незнакомую девушку. В ходе поездки он привёз её на берег дренажного канала, где напал на потерпевшую и начал душить, пока та не потеряла сознание.

«Далее мужчина перенес тело девушки из салона автомобиля на улицу, где поместил её в воду, утопив в дренажном канале», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее подсудимый был осуждён за совершение особо тяжких преступлений к пожизненному лишению свободы. С учётом этого решения Верховный суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонию строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседнем Красноярском крае было раскрыто убийство пожилой женщины, которое было совершено 14 лет назад. Тело потерпевшей было найдено в феврале 2008 года в собственном доме.