Москва, 24 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Самой главной задачей правительства России является сохранение населения, здоровья и благополучия граждан, заявил 24 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так, Чернышенко на встрече с российским лидером доложил о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта.

«Благодаря национальной цели «Сохранение населения, здоровья и благополучия граждан», где ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%», — сказал он.

Путин в ответ подчеркнул, что это самая главная задача.