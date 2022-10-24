Минск, 24 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На территории Белоруссии восстановлена работа платёжной системы Visa после сбоя. Об этом 24 октября сообщили на сайте Банковского процессингового центра Белоруссии.

Банковская карта Visa

Бесперебойная работа банковских карт восстановлена после длительного сбоя, наблюдавшегося в течение трёх часов. Трудности были вызваны неработоспособностью канала связи с этой международной платёжной системой, пояснили в процессинговом центре.