Кострома, 24 октября 2022, 16:08 — REGNUM Дополнительный корпус школы №30 на территории бывшей станции юннатов в Костроме построят к июлю 2024 года. Об этом сообщает администрация Костромы.

Так по замыслам властей станция Юннатов будет выглядеть после реконструкции
Так по замыслам властей станция Юннатов будет выглядеть после реконструкции

Здание будет двухэтажным. В нем разместится естественно-научный центр для углубленного изучения химии и биологии с зоной для проведений конференций, музеем растений и живым уголком. Администрация подготовила конкурсную документацию с тем, чтобы найти подрядчика для строительства.

Напомним, станция натуралистов на улице Мясницкой была закрыта в 2014 году. Затем её отдали в ведение школы №30. В конце 2020 года мэрия заключила контракт на реконструкцию станции с компанией «НОВОТЕК» из Вологды. Работы финансировались из Резервного фонда Президента. Центр должны были построить к 1 декабря 2021 года, но подрядчик успел выполнить лишь 1% от оговоренных объёмов, огородив площадку и подготовив котлован будущего здания. В результате контракт был расторгнут.

Сейчас на объекте работает другой исполнитель, он выполняет первый этап работ — устройство фундамента.

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