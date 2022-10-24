Кострома, 24 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Дополнительный корпус школы №30 на территории бывшей станции юннатов в Костроме построят к июлю 2024 года. Об этом сообщает администрация Костромы.

Так по замыслам властей станция Юннатов будет выглядеть после реконструкции

Здание будет двухэтажным. В нем разместится естественно-научный центр для углубленного изучения химии и биологии с зоной для проведений конференций, музеем растений и живым уголком. Администрация подготовила конкурсную документацию с тем, чтобы найти подрядчика для строительства.

Напомним, станция натуралистов на улице Мясницкой была закрыта в 2014 году. Затем её отдали в ведение школы №30. В конце 2020 года мэрия заключила контракт на реконструкцию станции с компанией «НОВОТЕК» из Вологды. Работы финансировались из Резервного фонда Президента. Центр должны были построить к 1 декабря 2021 года, но подрядчик успел выполнить лишь 1% от оговоренных объёмов, огородив площадку и подготовив котлован будущего здания. В результате контракт был расторгнут.

Сейчас на объекте работает другой исполнитель, он выполняет первый этап работ — устройство фундамента.